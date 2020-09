Guarda Civil apreende drogas na Vila São Francisco

No último dia 07, por volta das 20h20, a equipe tática ROMU, estava em patrulhamento pela Vila São Francisco, quando um indivíduo, ao avistar a viatura, jogou um saco plástico no chão e saiu correndo, não sendo possível abordá-,lo.

De imediato, a equipe verificou o saco plástico, o qual continha em seu interior R$ 115,00, 03 trouxinhas de maconha e 01 pedra de crack.

Como o indivíduo já é conhecido no meio policial, foi feito contato com a sua mãe, a qual forneceu os documentos necessários para a confecção da ocorrência.

Diante dos fatos, dinheiro e entorpecentes foram apresentados à autoridade policial, a qual determinou o registro da ocorrência e apreensão dos objetos.