No domingo 28, dia do Catequista, ocorreu no Santuário Diocesano Nossa Senhora d’Ajuda em Guapiara o Encontro Diocesano de Catequistas.

O encontro iniciou logo pela manhã com a recepção aos catequistas das 22 cidades que compõe a Diocese de Itapeva. Às 9h houve a Santa Missa presidida pelo bispo de Borba/AM (nossa igreja irmã), Dom Zenildo e concelebrada pelo Administrador Diocesano, Pe. Márcio Dias, pelo reitor do Santuário, Pe. Pedro e por outros padres da diocese.

Após a missa as paróquias foram apresentadas em suas 05 Foranias, representadas em sua cores e estandartes. Encerrando a parte matinal a Cia Teatral Aparecida Senhora Nossa de Itapeva homenageou os Catequistas com um lindo e emocionante musical. Na parte da tarde diversas apresentações animaram o encontro que se encerrou por volta das 17h com o animado e belo Show do Grupo Cantores de Deus.

Para a coordenadora diocesana da Catequese, Rosely Mendes o Encontro atingiu todos os objetivos. “Queríamos presentear nossos Catequistas proporcionando um dia com muita fé, festa e um revigorar para todos, principalmente depois de um tempo difícil que passamos por conta da pandemia. E vendo a alegria no olhar de cada Catequista pode-se dizer com certeza que atingimos o objetivo. O sentimento é de gratidão a Deus e a todos que contribuíram para que tudo acontecesse.”

O encontro todo foi transmitido ao vivo pela Pascom de Guapiara e está disponível no Facebook da Diocese, bem como todas as fotos deste dia de bençãos.

Fotos: Talita – Pascom Guapiara / Texto: Comunicação Diocese de Itapeva