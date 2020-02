Grupo promove terceiro “Abraço” pela reforma da estação ferroviária de Itapeva

Um grupo de amigos voluntários de Itapeva organiza para o próximo dia 29 de fevereiro (sábado), a partir das 9 h, a terceira edição do “Abraço” em defesa da reforma e preservação da memória do prédio histórico localizado na Vila Isabel, que no passado abrigou a Estação Ferroviária do município.

A primeira edição aconteceu em 2016 e chamou a atenção da comunidade para a necessidade de preservação do projeto arquitetônico, que foi desenhado pelo renomado arquiteto Ramos de Azevedo e que por mais de um século transportou passageiros para outras cidades até ser desativado em 2004.

O evento deste ano pretende ser maior e mais representativo, como afirma uma das organizadoras e voluntária do movimento Isabel Regina dos Reis. “A nossa intenção é mobilizar a comunidade e dar as mãos neste abraço simbólico em defesa deste que é um dos maiores patrimônios arquitetônicos da nossa cidade”, explicou.

O grupo de Amigos Voluntários em Defesa da Reforma e Preservação da Memória da Estação Ferroviária da Vila Isabel foi idealizado pelo ativista cultural Laurinho Brisola, que atualmente reside na cidade de Tatuí (SP), mas que apesar da distância não perdeu o vínculo com a sua terra natal.

“Percebemos que desde a primeira edição o movimento vem crescendo e ganhando apoio da comunidade em favor dessa causa, que é a preservação desse patrimônio tão importante”, destacou Laurinho.

A parte cultural contará com a participação da orquestra Camerata de Cordas Friccionadas da Escola de Formação Musical “Prof. Hugo Belézia”, que se apresentará sob a regência do maestro Emerson Ramos.