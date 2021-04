Grupo Genaro inicia ação solidária para famílias carentes de Itapeva

Empresas participantes: BOX GENARO – PARMEGIANARO – GENARO PRIME BURGER

Veja como ajudar:

• Sobre a campanha •

CENÁRIO ATUAL: Sabemos que a pandemia nos trouxe uma realidade já existente na sociedade, porém com uma força maior. Por este motivo estamos novamente nos disponibilizando (agora de forma pública) a ajudar os residentes de Itapeva/SP.

PROPOSTA: A união faz a força. Desejamos abranger nossas doações de cestas básicas a todas as pessoas que estiverem passando por necessidades, quaisquer seja o motivo. Como faremos? Durante o mês de Abril, o percentual total compatível aos pagamentos de franquias de Delivery arrecadado pelo GRUPO GENARO será utilizado para a compra de cestas básicas.

COMO COLABORAR: Faça seu pedido conosco, por qualquer canal de atendimento e doe automaticamente o percentual da sua compra. O valor que iria para o pagamento das Franquias onde nossos estabelecimentos realizam vendas, será de uso exclusivo para compra de cestas básicas.

As doações serão registradas e compartilhadas com todos os seguidores das redes sociais do Grupo Genaro, como garantia de que nossa proposta estará sendo cumprida.

Estaremos aceitando doações de alimentos não perecíveis ou dinhero/pix/transferência.

Colaborações para divulgação e voluntários também serão bem-vindos.

Informações e esclarecimento de dúvidas Tel: (15) 99732-5046 / (15) 99608-0521.