Grave acidente tira a vida de uma itapevense na SP-249

No início da noite desta sexta-feira (14), um acidente grave foi registrado na Rodovia Eduardo Saigh, SP-249, no trecho que liga Itapeva a Itaberá.

De acordo com testemunhas, um veículo acabou batendo de frente com um caminhão ao tentar ultrapassar outro caminhão. Com a colisão o carro bateu também no caminhão que ultrapassava.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para socorrer as vítimas.

Segundo os socorristas, a motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, e o condutor de um dos caminhões teve ferimentos leves.

Nossos sentimentos aos familiares.