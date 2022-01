No início da noite de sábado (22), um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado no bairro da Caputera.

Pelo local, um veículo C4 Pallas, com placas de Itaí, acabou colidindo com uma árvore após seu condutor perder a direção e sair da pista.

Com a colisão, o motorista do carro ficou preso nas ferragens e o Corpo de Bombeiros teve dificuldades em retirar a vítima do interior do veículo.

De acordo com informações dos socorristas, o estado do motorista era grave.