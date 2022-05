No início da noite deste sábado (21), um acidente grave foi registrado em Itaberá.

O fato ocorreu na Rodovia Eduardo Saigh, no trecho que liga Itapeva a Itaberá, próximo ao Rio Pirutuba. De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu no momento em que vários carros tráfegavam pela via e foram surpreendidos por cavalos que invadiram a pista.

Um dos carros acabou atingindo um dos animais, o que ocasionou outras colisões envolvendo mais três veículos e mais um cavalo.

No momento do acidente viaturas da Polícia Militar, Civil e da Científica passavam pelo local. Os policiais então foram prestar os primeiros socorros às vítimas, sendo que uma das vítimas é auxiliar de enfermagem e também ajudou no socorro aos feridos.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros e do SAMU, as vítimas foram socorridas ao Pronto Socorro de Itapeva, uma delas em estado gravíssimo.

Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados e o número total de vítimas ainda não foi contabilizado.

Mais informações a qualquer momento.