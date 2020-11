Grave acidente entre ônibus e carreta deixa diversos mortos em Taquarituba

Na manhã desta quarta-feira (25) ocorreu um grave acidente envolvendo um ônibus que transportava funcionários das cidades de Itaí e Taquarituba para trabalharem em uma empresa de confecção na cidade de em Taguaí e acabou colidindo com uma carreta.

O acidente ocorreu na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), próximo ao trecho conhecido como Serra dos Gobbo, entre as cidades de Taguaí e Taquarituba.

Até o momento, embora não se tenha um número exato, segundo informações apuradas são várias as vítimas fatais.

Mais detalhes serão noticiados durante o decorrer do dia.

Fonte: Farol Notícias.

Aos famílias das vítimas, os nossos sinceros sentimentos.