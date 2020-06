Grave acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima fatal

Na noite desta quarta-feira, dia 24, um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou mais uma vítima fatal na estrada que dá acesso ao bairro Bela Vista.

O carro com placas de Avaré estava com três ocupantes, sendo que o motorista infelizmente veio a óbito no local. Uma passageira mulher e uma criança foram socorridas ao hospital.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Atualização do caso:

Acabamos de ter a confirmação de que a criança foi socorrida em estado grave e não resistiu aos ferimentos.