Grave acidente é registrado na Vila Nova

Na madrugada desta quarta-feira (22), um acidente envolvendo um ônibus foi registrado na Vila Nova, em Itapeva.

De acordo com as primeiras informações, por volta das 04h o veículo que transportava trabalhadores rurais apresentou falhas mecânicas ao transitar pela Rua Geraldo Alckmin, próximo a Unesp.

Ao perceber a situação seis pessoas que estavam no veículo acabaram pulando do ônibus em movimento, mas não se feriram. Já o motorista continuou no ônibus que atingiu um bar, que fica na esquina logo abaixo da universidade.

Com a colisão o motorista sofreu ferimentos graves. Após a chegada do Corpo de Bombeiros a vítima, que não teve o nome revelado, foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva onde passa por atendimento médico.