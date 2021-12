Grave acidente é registrado na SP-258

Na madrugada desta sexta-feira (31), um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão foi registrado em Itapeva.

O fato aconteceu no quilômetro 305 da Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258. Pelo local, por motivos ainda não esclarecidos, os dois veículos acabaram colidindo frontalmente.

Com a batida, o caminhão parou em cima de um barranco às margens da rodovia. Já o veículo, um gol branco teve a frente completamente destruída.

Errata: Nossa equipe de reportagem cometeu um erro grave ao divulgar que a vítima do veículo foi encontrada óbito. Recebemos a informação e retransmitimos. Diante desse erro pedimos, desculpas a todos, principalmente a família. Desejamos recuperação a vítima.