Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (24), na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258 em Itapeva.

De acordo com as informações passadas por um dos motoristas, o mesmo seguia pela rodovia sentido Itapeva-Taquarivaí no trecho próximo ao Pilão D’Água quando avistou um veículo vindo na contramão de direção com os faróis apagados.

Ainda segundo o motorista, o mesmo tentou desviar, porém não houve tempo para realizar a manobra. Com a colisão, a caminhonete que dirigia acabou capotando e o outro veículo ficou parcialmente destruído.

Os dois ocupantes da caminhonete nada sofreram, já a motorista do veículo que estava na contra mão, grávida de quatro meses, foi encaminhada ao hospital com ferimentos graves.

A Polícia não revelou a identidade da motorista e ainda não há informações do que levou ela a acessar a rodovia na contramão.