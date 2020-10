Grave acidente é registrado em Itaberá

Na noite de quarta-feira (07), um acidente envolvendo um carro de luxo foi registrado em Itaberá.

O vídeo mostra o veículo em alta velocidade quando o motorista perde o controle da direção e acaba batendo em grades de proteção de um estabelecimento comercial.

Com a colisão, o condutor foi arremessado para fora de seu carro e ficou deitado no chão. Logo em seguida algumas pessoas chegam para prestar socorro.

De acordo com as informações de testemunhas, apesar da força do impacto, o motorista teve ferimentos na cabeça e foi encaminhado consciente ao Pronto Socorro com suspeita de fratura em uma das pernas.