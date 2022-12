Na segunda (12) aconteceu a grande final do Campeonato Aberto de Voleibol nas categorias masculina e feminina. Realizado no Ginásio da CCE, o primeiro jogo da noite foi entre os times femininos Faísca e Master. Uma disputa incrível, na qual as meninas do Master conquistaram a vitória na categoria. Em seguida, os times masculinos Faísca e Jamé Vôlei Club se enfrentaram em outra partida eletrizante sendo os meninos do Jamé os campeões.

Em breve, será disponibilizado o link nas redes sociais da prefeitura para que todos baixem os pôsteres dos times campeões. Uma forma de parabenizar e motivar nossos atletas de todas as modalidades esportivas.