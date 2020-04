Gráfico mostra evolução controlada dos casos suspeitos do Covid-19 em Itapeva

A Prefeitura Municipal de Itapeva apresentou a imprensa que esteve presente na entrevista coletiva desta terça-feira (7), o gráfico da evolução dos casos suspeitos do Coronavírus no município.

Apesar de mostrar uma alta considerável dos casos suspeitos, o Comitê de Gerenciamento do Covid-19 se mostra satisfeita com os trabalhos realizados e por manter o controle dos acompanhamentos casos.

Ao ser questionada sobre porque não houve a quebra da curva de contágio até agora, a secretária municipal da Saúde, Karen Grube explica que o município não chegou ao pico do contágio e por isso não houve essa quebra tanto falada em outros locais e que essa situação se deve justamente por Itapeva ter antecipado as ações de prevenções.

O gráfico mostra que no dia 17 de março o município teve o primeiro registro de caso suspeito, seis dias depois foram registrados 22 casos suspeitos, sendo que um estava internado em estado grave na Santa Casa. Já no dia 26 a primeira morte suspeita foi registrada.

No dia 01 de abril havia 128 casos notificados, sendo que 5 pacientes estavam internados em estado grave, 4 óbitos suspeitos, e um caso descartado.

A última atualização divulgada foi deste dia 07, onde após os resultados dos testes começarem a chegar o número de casos suspeitos caíram para 108, sendo que 106 estão em acompanhamento domiciliar e dois em acompanhamento no hospital itapevense.

No gráfico há a notificação de 186 casos, porém o Comitê de Gerenciamento do Covid-19 explicou que neste caso são contabilizados até mesmo os casos já descartados e as curas de síndrome gripal.

Lembrando que o Comitê atualiza diariamente no boletim. Esses números apresentados são até a última terça-feira, dia 7 de abril.