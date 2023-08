A informação foi repassada pela Assessora Especial de Governo de Itapeva, Patrícia Gam que esteve em Brasília protocolando os documentos necessários para que o município seja contemplado.

Um sonho que está muito perto de ser realizado e conquistado, a implantação do curso de Medicina no município de Itapeva, aliado a isso, soma-se a isso a possível liberação de cursos do Instituto Técnico Federal que também já deveriam ser implantados no município.

São essas as novidades que a Assessora Especial de Governo de Itapeva, Patrícia Gam, vem trazendo na bagagem direto da Capital Federal.

Patrícia conta que esteve no Ministério da Educação onde protocolou documentos que mostram o interesse do município em receber o curso de Medicina e de retomar as obras do Instituto Técnico Federal.

Ao falar sobre o curso de medicina, Patrícia contou que foi preciso fazer um projeto bem fundamentado. “Na verdade é um sonho que vem desde o tempo do Dr. Ulysses implantar o curso de medicina em Itapeva para desenvolver o município e o Dr. Mário também entrou nessa luta, e acabei indo atrás também, pois todos sabemosque o querer é uma coisa, mas o projeto requer muito trabalho”.

Para a entrega do projeto o município contou com uma parceria de um grupo que tem interesse em implantar o curso em Itapeva. Patrícia foi recebida no gabinete do Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha pelos assessores para Assuntos Federativos, JadersonBraga e Humberto Tobé. “Em Brasília eu fui até o MEC – Ministério da Educação para descobrir os caminhos para liberar esse curso para Itapeva e fui informada que era por meio do edital Mais Médicos, e em parceria com o grupo Cogna que em Itapeva é representado pela Faculdade Anhanguera demos entrada nesse edital e encaminhamos para protocolar no MEC”.

A informação repassada é de que antes do final do ano a resposta sobre o curso de medicina já deve chegar ao município. “Tenho alguns amigos na presidência da República que vão nos ajudar a fazer esse projeto caminhar e em dois meses teremos a resposta se teremos a implantação e Itapeva sustenta esse curso, pois uns dos critérios é o número de leitos do SUS, mas contam os leitos de todos os municípios que utilizam Itapeva como referência”, conta Patrícia.

Outra notícia que a Assessora Especial de Governo trouxe é a possibilidade de em breve Itapeva pode receber cursos do Instituto Técnico Federal. “Estamos tentando reabilitar a construção do Instituto Técnico Federal, a portaria que autorizou a construção é de 2012, estive no MEC onde o diretor geral dos institutos técnicos federais viu muito potencial em Itapeva e o município ofereceu de primeiro momento as dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico no Distrito Industrial para o recebimento dos cursos e o Dr. Mário já disponibilizou o terreno do Jardim Bela Vista para a construção do Instituto”. Patríca explicou ainda que nesta questão contou com a parceira do deputado estadual Emídio de Souza (PT) e da assessora Thaís Reichert.

Os cursos que podem ser liberados para o município devem ser o de Mecatrônica, Agroindústria e Design de Móveis.