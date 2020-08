Governo Estadual contempla Itapeva com mais uma ambulância e um respirador

A Secretaria da Saúde de Itapeva ganhou dois novos reforços nesta sexta-feira (14). O Governo do Estado de São Paulo, entregou ao prefeito, na sede da DRS em Sorocaba, uma ambulância equipada e um respirador, os quais chegam em hora oportuna e serão utilizados no combate à Covid-19.

O veículo é moderno, com amplo espaço para a atuação dos profissionais e garante maior conforto aos pacientes durante o transporte.

De acordo com a secretária da Saúde, a ambulância irá operar junto à Secretaria de Saúde, no transporte de pacientes.

“Esta ambulância reforça o combate à pandemia e dá mais segurança e agilidade, caso haja necessidade de transferências de pacientes para unidades de maior complexidade. Já o respirador chega para dar mais seguridade à população, no que diz respeito a ocupação dos leitos existentes”, pontuou.

Para o prefeito, o equipamento e o veículo chegam para trazer mais agilidade à assistência, otimizando a remoção dos pacientes e atendendo mais pessoas infectadas pelo coronavírus.

“Poderemos atender nossa população de forma mais eficiente e reafirmo neste momento o nosso compromisso com a Saúde de nosso município”, finalizou.