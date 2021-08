Governo do Estado e Prefeitura de Itapeva entregam 165 títulos de propriedade no Jardim Kantian

Governo do Estado e Prefeitura de Itapeva entregam 165 títulos de propriedade no Jardim Kantian

Na tarde de sábado, dia 21, a Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio de um convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, realizou a entrega de 165 títulos de regularização fundiária no Jardim Kantian.

A ação faz parte do Programa Cidade Legal, que permite a entrega de escrituras dos imóveis registradas em cartório para os proprietários.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito de Itapeva Dr. Mario Tassinari, o secretário de Obras Whilhen Kuchta, o secretário executivo da Secretaria da Habitação do Estado Eric Vieira, o vereador Célio Engue representando a Câmara Municipal, além de demais autoridades municipais, servidores e moradores do Jardim Kantian.

Também faz parte deste convênio a regularização de propriedades da Vila São Francisco de Assis e Vila Boava, que estão em andamento. Em sequência, serão contemplados os bairros São Benedito, Bairro de Cima e Vila Mariana.

Mais 65 imóveis do Jardim Kantian estão inclusos no programa, porém, com a documentação incompleta. O proprietário que não pôde retirar a sua escritura no dia da entrega ou faz parte deste grupo que possui alguma pendência deve ligar na Secretaria Municipal de Obras nos telefones 3521-7476 e 3522-0310 ou se dirigir até a sua sede na Avenida Angelino Fascetti, nº 58, no Central Park e falar com a diretora de Cadastro e Regularização Fundiária, Patrícia Almeida Biazzon.