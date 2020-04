Governo de SP recebe mais 575 mil testes para COVID-19 importados da Coreia do Sul

Kits comprados por meio do Instituto Butantan chegaram em voo que aterrissou nesta madrugada no aeroporto de Viracopos, em Campinas; total de testes adquiridos chega a 1,3 milhão

O Governo do Estado de São Paulo recebeu neste sábado (18) mais 575 mil testes para o novo coronavírus, que finaliza a entrega de 1,3 milhão de exames comprados pelo Instituto Butantan. O investimento foi de R$ 85 milhões.

Os kits comprados da Coreia do Sul chegaram nesta madrugada em voo que aterrissou durante a madrugada no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior do Estado. Outros 725 mil exames da mesma compra chegaram na última terça-feira (14).

Os testes serão usados pela Plataforma de Laboratórios para Diagnóstico de COVID-19, coordenada pelo Butantan, em uma rede que já conta com 38 laboratórios habilitados, entre públicos, privados e universitários.

Está sendo realizada uma força-tarefa para zerar a demanda reprimida e, com isso, ter o resultado dos exames em até 48 horas a partir da chegada da amostra no laboratório.

A prioridade é para análise de amostras relativas a óbitos, casos graves e de profissionais da área da saúde. Quando em plena capacidade, a Plataforma de Laboratórios poderá realizar até 8 mil testes do tipo RT-PCR para coronavírus por dia.

“Estamos ampliando de forma expressiva a rede de testagem, para que os resultados saiam mais rapidamente e consigamos, desta forma, termos uma dimensão melhor da epidemia em nosso Estado”, afirma Dimas Tadeu Covas, diretor do Instituto Butantan e responsável pela Plataforma de Laboratórios.