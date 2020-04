Governo de SP lança canal de comunicação pelo WhatsApp sobre o coronavírus

Tira-dúvidas funciona em conta automática. Para acessar, basta adicionar o número +55 11 95220-2923 e enviar uma mensagem para receber lista de temas

O Governador João Doria anunciou, nessa quinta-feira (9), o lançamento do programa “SP Perguntas – COVID-19”, mais um canal de comunicação aberto à população, com respostas para as dúvidas mais frequentes sobre prevenção ao coronavírus e para o combate a notícias falsas sobre a doença. A ação é da Secretaria de Estado da Comunicação, em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.

O serviço está disponível no WhatsApp, aplicativo que pertence ao Facebook, por meio do número +55 11 95220-2923 ou no WhatsApp Web, pelo link: https://wa.me/5511952202923.

“Firmamos uma nova parceria tecnológica, sem custos, com o WhatsApp, a quem agradeço pela solidariedade. A partir de hoje, passamos a contar com o SP Perguntas, um canal gratuito de informações para que a população possa tirar dúvidas e aumentar a prevenção contra o coronavírus. É a tecnologia a favor de salvar vidas e integrar as pessoas na sua proteção e na proteção das suas comunidades”, destacou o Governador.

Para ter acesso ao “SP Perguntas – COVID-19”, basta adicionar o número à lista de contatos e enviar uma mensagem com a palavra “Oi”. Na sequência, o sistema enviará ao celular do usuário uma lista numerada de temas mais comuns sobre o coronavírus, como informações sobre o COVID-19, dicas de prevenção, checagem de notícias verdadeiras ou falsas e higiene domiciliar, entre outras. Ao responder com o número do tema escolhido, uma nova mensagem é enviada pela conta do Governo de São Paulo.

“Estamos usando todas as ferramentas possíveis para deixar a população bem informada sobre a pandemia e evitar que a doença se espalhe ainda mais rápido devido a notícias falsas. Podemos usar a comunicação instantânea proporcionada pelo WhatsApp em defesa da saúde pública”, afirmou o Secretário de Comunicação do Governo de São Paulo, Cleber Mata.

O serviço de apoio à informação do estado de São Paulo foi desenvolvido usando a API do WhatsApp Business pela Take, um dos principais provedores de serviços para negócios no WhatsApp do país.

O Facebook também está fornecendo créditos de anúncios para que o Governo de São Paulo possa promover suas campanhas publicitárias informativas sobre coronavírus no Facebook e no Instagram.

Todo o sistema de informações do Governo de São Paulo sobre o COVID-19 é abastecido e checado por profissionais das Secretarias de Estado de Comunicação e de Saúde. Ele pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo digital nos canais oficiais do Governo de São Paulo nas principais redes sociais, além do site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.