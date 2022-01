O Governo de SP disponibilizou o pré-cadastro para vacinação do público infantil, na faixa etária de 5 a 11 anos, contra Covid-19. De acordo com o Governador João Doria, já foram impressas e distribuídas 4,5 milhões de carteirinhas para este público e a estimativa é que 4,3 milhões de crianças comecem a ser vacinadas assim que as doses forem liberadas pelo Ministério da Saúde.

O cadastramento pode ser realizado a partir de hoje, dia 12, pelo site do Vacina Já: https://www.vacinaja.sp.gov. br/

Vale ressaltar que esse pré-cadastro não é obrigatório, é apenas uma via de evitar aglomerações no dia da imunização e assim agilizar os trabalhos.