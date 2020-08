Governo de SP estende horário de funcionamento do comércio

Municípios deverão definir se seguem ou não o novo horário

Em coletiva de imprensa desta quarta-feira (19), o Governo do Estado de São Paulo anunciou que a equipe do Plano São Paulo decidiu estender o horário de funcionamento do comércio de 6h para 8h diariamente.

A nova regra passa a valer a partir desta sexta-feira (21), e vale apenas para municípios que estão na fase amarela do Plano São Paulo, entre esses municípios está a cidade de Itapeva.

Apesar do anúncio, a equipe do governo paulista salientou que caberá a cada prefeito a decisão se acata a nova determinação ou mantém regras mais rígidas.