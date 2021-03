Governo de SP disponibiliza protocolos para funcionamento de igrejas, templos e estabelecimentos religiosos

Nível de ocupação no local deve ser de 30%, com obrigatoriedade do uso de máscaras e distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas

O Governo de São Paulo disponibilizou protocolos sanitários para o funcionamento de igrejas, templos e demais estabelecimentos religiosos no estado.

Os protocolos sanitários têm como objetivo auxiliar os estabelecimentos a reduzir o risco de contágio da COVID-19. O documento foi elaborado em parceria com diversos representantes dos setores e validado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, baseado em critérios técnicos e de saúde.

Veja algumas orientações que devem ser seguidas:

1- Nível de ocupação máxima no local deve ser de 30%

2 – Obrigatoriedade de tirar a temperatura antes do ingresso no local e fornecimento de álcool em gel

3 – Obrigatoriedade de uso de máscara durante todo o período da cerimônia

4 – Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas dentro do local

5 – Todas as pessoas devem estar sentadas

6 – Horários devem ser espaçados para evitar aglomeração de entrada e saída

7 – Evitar realizar reuniões ao final da tarde e ao início da noite, para que as pessoas não cheguem direto do trabalho, sem estarem devidamente higienizadas

8 – Assegurar a ventilação adequada do local fechado de realização da reunião, mantendo todas as portas e janelas abertas a todo tempo

9 – Sempre que possível, eliminar rituais envolvendo toques e não compartilhar objetos

10 – Suspender os coros temporariamente devido ao potencial de contaminação desta atividade

Veja mais orientações em:

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/protocolo-atividades-religiosas-v-04.pdf