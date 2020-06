Governo de SP anuncia volta às aulas presenciais em 8 de setembro

O Secretário de Estado da Educação de São Paulo, Rossieli Soares anunciou nesta quarta-feira (24) quais são as regras para o retorno às aulas presenciais durante coletiva de imprensa. A data prevista é para o dia 8 de setembro com rodízio de alunos na primeira etapa.

Durante a apresentação do plano de retorno, o secretário informou que estudantes do ensino médio poderãoAs aulas devem voltar de maneira gradual de acordo com o plano apresentado pelo governador João Doria (PSDB). As normas valem para a rede pública e particular de todo o estado e valem da educação infantil até ensino superior. Também vale para cursos como inglês, por exemplo.

A retomada será realizada em três etapas. Na primeira fase, serão atendidos 35% dos alunos, preservando distanciamento de 1,5 m. Na etapa 2, 70% e, por fim, o chamado “novo normal”.

“Só vamos voltar de acordo com as orientações da Saúde e que tenhamos segurança para o estudantes e também para toda a comunidade escolar”, destacou Rossieli Soares.

Para que isso aconteça, as regiões precisam estar na chamada zona amarela por 28 dias. O retorno não será regional, apenas atividades laboratoriais.

Recomendável adotar ensino remoto combinado com o retorno gradual das atividades presenciais

As entradas e saídas deverão ser organizadas para evitar aglomeração e fora de horário de pico. Atividades devem ser realizadas ao ar livre e recreio em revezamento de turmas. Educação física também deverá manter o distanciamento e cuidando higienização dos equipamentos.

Todos deverão usar máscaras tanto estudantes como funcionários. A Secretaria informa que máscaras serão distribuídas. Cada aluno e profissionais tenham uma caneca para tomar água, os bebedouros serão vetados.

As aulas deverão ser realizadas com as portas abertas e o espaço ventilado. Atendimento aos familiares deverá ser realizado via meios digitais.

Uma das recomendações da Secretaria é que seja feita a aferição da temperatura dos estudantes e profissioais na entrada da escola. Em caso do aluno esteja com febre, deve ficar em isolamento até o responsável buscar na escola. Todos aqueles que fazem parte do grupo de risco devem ficar em casa.

“Vamos trabalhar em conjunto para que nenhum aluno fique para trás e por isso trabalharemos em três fases: acolhimento sócio-emocional, recuperação – identificar em que nível estão – e prevenção do abandono e evasão escolar, o que mais preocupa neste momento”, afirmou Rossieli. A Secretaria também deve fazer a busca ativa de estudantes.

O Secretário também informa que o plano de recuperação deverá seguir até 2022, com material didático pensando no modelo híbrido, com aulas online e presenciais.

Para o ensino médio, os estudantes que quiserem também poderão fazer um quarto ano optativo como um reforço para a preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)

FONTE: R7