Drones e viaturas também foram entregues à Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros

O governador Rodrigo Garcia participou nesta sexta-feira (9), na capital, da entrega de 10 mil pistolas Glock 9mm para a Polícia Civil, 37 drones e 30 viaturas para a Polícia Técnico-Científica, e 48 unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros.

“Estamos fazendo entregas importantes para a segurança pública de São Paulo. Com as entregas de hoje, todos os policiais civis e militares usam armas de última geração. Com as pistolas Glock, as metralhadoras e as carabinas, fazendo com a gente tenha a polícia mais bem equipada, mais bem armada do Brasil”, disse Rodrigo Garcia.

Foram investidos R$ 43 milhões na aquisição das pistolas 9mm da marca Glock à Polícia Civil (R$ 17,2 milhões), além de drones e viaturas de recolha de cadáver para a Polícia Técnico-Científica (R$ 10,8 milhões) e unidades de resgate para reforço aos Bombeiros (R$ 15,3 milhões). Esta é a primeira vez que a Polícia Civil recebe pistolas com este calibre e drones que auxiliarão os trabalhos de perícia da Polícia Técnico-Científica.

Com as 48 novas unidades de resgate, o Corpo de Bombeiros passa a ter 218 viaturas entregues pelo Governo de SP, totalizando R$ 90,7 milhões em investimentos. Em mais um reforço à segurança pública de todo o Estado, a Polícia Civil deve receber ainda, até dezembro de 2022, 5 mil pistolas semiautomáticas da marca Glock, e mais 414 fuzis, calibre 5,56mm, cujo contrato deve ser assinado ainda neste mês.