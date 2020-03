Governo de São Paulo determina fechamento de shoppings e academias até 30 de abril

DIA ÚTIL – Shopping cheio: trabalho aos domingos para além do comércio Robson Ventura/Folhapress

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira, 18, que todos os shoppings centers da capital e cidades da região metropolitana deverão ser fechados até 30 de abril. A medida não vale para os shoppings do interior e do litoral paulista. O anúncio é mais uma das medidas para tentar frear o avanço da pandemia de coronavírus. O estado tem o maior número de casos confirmados: 164 e uma morte.

Os centros comerciais terão até o próximo dia 23 para encerrar as atividades pelo período determinado. “São medidas preventivas que estamos adotando em relação ao comércio. Nesse momento, a determinação é exclusiva aos Shoppings Centers”. Na véspera, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), havia anunciado que os estabelecimentos funcionariam das 12h às 20h, como medida para evitar a proliferação do novo coronavírus.

Durante entrevista coletiva, Doria também determinou o fechamento de academias de ginástica, que terão até o domingo, dia 22 para suspensão de funcionamento.

Na véspera, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, havia recomendado que as lojas de shopping — com exceção de farmácias e supermercados — fossem fechados, assim como academias.

(Fonte: Veja)