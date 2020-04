Governo de São Paulo anuncia abertura gradativa do comércio a partir de 11 de maio

O governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (22), que as medidas restritivas da quarentena permanecem até dia 10 de maio.

Já no dia 11 entra em ação o “Plano São Paulo” que estabelecerá medidas para que determinados seguimentos do comércio voltem a funcionar seguindo as normas de proteção ao covid-19. Ainda de acordo com p que foi dito em entrevista coletiva, antes desta data a orientação é para que os municípios sigam a risca a determinação do decreto estadual, ao ser questionado sobre as prefeituras que estão anunciando o relaxamento das normas antes do dia 11 o governador disse que no primeiro momento adotará o diálogo para convencer os prefeitos a manterem a quarentena da forma que está, mas que se houver resistência o governo vai acionar os prefeitos judicialmente.

Dória ainda disse que a economia do estado não parou e que 74% dela permanece em atividade.

Na coletiva de imprensa foram ainda apresentados os seguintes dados:

O Brasil apresenta 43.079 casos e 2.741 óbitos; já o estado de São Paulo registra 15.385 casos é 1.083 óbitos. O governo anunciou ainda que a expectativa para o pico do covid-19 no estado está previsto para o dia 3 de maio onde o São Paulo pode contabilizar 3.200 mortes.