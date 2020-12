Governo de São Paulo amplia quarentena até o dia 7 de fevereiro

O governador João Doria (PSDB) ampliou a quarentena até o dia 7 de fevereiro em todo o estado de São Paulo após aumento de casos de covid-19 no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (31).

De acordo com o texto, a prorrogação foi necessária para “conter a disseminação de covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde”.

Esta é a 15ª vez que o governo prorroga a quarentena no estado de São Paulo. O decreto renova determinação do início da pandemia de coronavírus e que vem sendo prorrogada pelo governador João Doria (PSDB), mesmo com as flexibilizações econômicas estabelecidas pelo Plano São Paulo. Em novembro, o governo já havia estendido o período de quarentena até o dia 4 de janeiro.

Na prática, o governo reforça as medidas de combate da covid-19 no estado. De acordo com o decreto publicado em março, a medida tem o objetivo de inibir a aglomeração de pessoas e controlar a proliferação do vírus. O decreto também dá o tratamento uniforme as medidas restritivas para os municípios. Atualmente, a aplicação das medidas quarentena é feita por região, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo.

Nos próximos dias, de 1 a 3 de janeiro, todo o estado deve voltar para a fase vermelha do Plano São Paulo, considerada a mais restritiva da quarentena e apenas os serviços essenciais estão liberados.

