Governador quer alinhamento no combate ao Coronavírus

*Doria recebe Chefes de Poderes de São Paulo para alinhar enfrentamento ao coronavírus*

_Encontro foi realizado no Palácio dos Bandeirantes a convite do Governador e do Vice Rodrigo Garcia_

O Governador João Doria e o Vice-Governador Rodrigo Garcia receberam os demais Chefes de Poderes do Estado para discutir as ações públicas de enfrentamento ao coronavírus em todas as regiões de São Paulo.

A reunião foi realizada no final da tarde deste sábado (21), no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo Paulista. O encontro foi promovido a convite do Governador. Mais cedo, Doria determinou 15 dias de quarentena nos 645 municípios de São Paulo a partir da próxima terça (24).

“Mais do que nunca, precisamos trabalhar em harmonia para enfrentar uma situação inédita que é de emergência global. Nós, Chefes de Poderes Públicos de São Paulo, temos que agir de forma rápida e sincronizada, evitando decisões que podem nos levar a perder tempo precioso para salvar vidas”, afirmou o Governador.

Doria e Garcia receberam o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris; o Presidente e o Vice do Tribunal de Justiça de São Paulo, os Desembargadores Geraldo Francisco Pinheiro Franco e Luis Soares de Mello Neto; o Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e Desembargador Federal, Mairan Maia; o Procurador Geral de Justiça do Estado, Gianpaolo Smanio; a Procuradora Geral do Estado, Lia Porto Corona; o Defensor Público Geral do Estado, Davi Depiné; e o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edgard Camargo Rodrigues.

A reunião foi realizada a convite do Governador, que pretende alinhar condutas e ações de combate e prevenção à pandemia de coronavírus com o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado.

O encontro deve orientar novas decisões conjuntas em âmbito estadual ao longo dos próximos dias para mitigar o contágio da COVID-19. Até o início da noite de sábado, a doença já havia infectado 459 pessoas e provocado 15 mortes em todo o Estado.