O governador Rodrigo Garcia liberou nesta segunda-feira (27) o início das obras para duplicação de cerca de cinco quilômetros da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258), no trecho urbano da cidade de Itapeva. Com investimento total de R$ 272,3 milhões, as intervenções do Programa de Concessões Rodoviárias de São Paulo serão executadas pela concessionária SPVias, sob fiscalização da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

“Serão dois anos de obras, com milhares de empregos sendo gerados agora para preparar Itapeva e região para o futuro”, afirmou Rodrigo.

Nesse trecho da SP 258, o projeto prevê intervenções para o prolongamento da duplicação da pista nos segmentos entre os km 280+850 e km 282+700, e do km 284+700 ao 287+904. Um novo dispositivo será implantado no Km 288 e um posto SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) também será construído no km 277 da rodovia. Os serviços incluem novos elementos de segurança, como defensas metálicas, barreiras rígidas e novas sinalizações, horizontal e vertical. Devem ser beneficiados diretamente mais de 95,2 mil habitantes da cidade de Itapeva.

As intervenções devem gerar mais de 7 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas. O prazo previsto para a conclusão da obra é de 24 meses. “A duplicação vai trazer mais segurança e conforto para toda a população da região. Além disso, investir na modernização das nossas rodovias é importante para melhorar a mobilidade e a logística do nosso estado, gerando empregos e o desenvolvimento regional”, disse João Octaviano Machado Neto, secretário estadual de Logística e Transportes

O projeto também prevê a substituição da atual linha de tubos por novo sistema de drenagem, com maior vazão das águas, composto por sarjetas e valetas, caixas coletoras e drenos de pavimento, além de adequação da passarela existente.

“A rodovia Francisco Alves Negrão é estratégica por fazer ligação entre as cidades da região. As melhorias que serão executadas ampliarão a capacidade de tráfego e as condições de segurança, elevando os níveis de conforto para os motoristas que utilizam a via diariamente”, destaca Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

A duplicação da rodovia vai dar maior fluidez e conforto ao deslocamento dos motoristas que utilizam a SP 258 diariamente. O desenvolvimento econômico e social da região será favorecido pela obra por conta das melhores condições de promoção do agronegócio local, escoamento dos produtos das indústrias alimentícias, além da atração de novos serviços.

