O Governador Tarcísio de Freitas acabou de anunciar em coletiva de imprensa uma série de medidas que o governo está tomando para gerar mais seguranças nas escolas do estado.

Duas semanas após o ataque a escola estadual Tomásia Montoro na zona oeste de São Paulo, o governador do estado compareceu ao local onde uma professora foi morta após ser atacada a facas por um aluno.

Na visita, Tarcísio enalteceu a força dos professores que mesmo diante do quadro atual estão firmes acreditando em seus alunos.

Já em entrevista, o governador anunciou um pacote de medidas que serão adotadas, entre elas a contratação de mais psicólogos para atender a rede de ensino, de segurança privada, aumento na ronda escolar e de um ícone no aplicativo 190SP que deve auxiliar no atendimento de ocorrências escolares.

De acordo com o governo, serão contratados mais 550 psicólogos para atender as unidades escolares do estado, além de reforçar as equipes de professores de acolhimento.

Há ainda a previsão de contratação de 1000 (mil) vigilantes particulares, que de acordo com Tarcísio será mais eficaz, pois ao contrário de policiais, os vigilantes ficarão nas escolas todos os dias, possibilitando assim que um vínculo e desta forma o profissional poderá perceber melhor quando houver algo de errado. Caso fossem policiais, haveria escalas e profissionais diferentes por dia de aula. Neste momento a segurança privada seria destinada para escolas mais vulneráveis.

Outra ação anunciada é o aumento na Ronda Escolar e ampliação da Operação Escola Segura onde todas as viaturas quando não estão em ocorrência realizam patrulhamento pelas imediações de unidades escolares.

Foi anunciado ainda a criação de um ícone no aplicativo 190SP que está a disposição da população. Esse ícone é o Segurança Escolar, onde poderá ser acionado a PM sem qualquer tipo de burocracia para que ela vá o mais depressa a escola em questão. Ainda está sendo homologado um outro aplicativo para que lá possa haver de forma anônima denuncias sobre comportamentos, falas em redes sociais e até mesmo incentivo a violência, onde será investigado a situação de cada caso.

Em sua fala, Tarcísio disse ainda que vários prefeitos pediram a suspensão das aulas, mas que ele não aceitou por acreditar que esse não é o caminho e que uma ação de minorias não pode acabar com o direito e o prazer daqueles que querem estudar.