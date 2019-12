Goleiro que agrediu esposa passará por audiência nesta quinta (19)

O goleiro Jean, do São Paulo foi preso nos Estados Unidos acusado de agredir a esposam Milena Bemfica depois de um desentendimento.

O Caso foi registrado no Condado de Orange, na Flórida e após o episódio o Tricolor Paulista decidiu rescindir o contrato com o atleta que já tem um histórico de confusão na carreira.

De acordo com autoridades locais, Jean foi preso no começo da manhã de quarta-feira e pré-sentenciado por violência doméstica. As acusações de violência vieram a público na madrugada de quarta-feira, quando a esposa do jogador postou uma série de vídeos, com o rosto machucado, acusando o atleta de agressão. O casal estava de férias em Orlando e havia visitado a Disney, com as filhas, nos dias anteriores.