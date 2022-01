O goleiro itapevense Pedro Carneiro Miranda, de 20 anos, foi surpreendido com uma notícia que todo jogador gostaria de receber. Após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo seu time atual Resende, Pedro foi vendido para o clube português Portimonense.

O jogador irá atuar pela última vez representando o time alvinegro nesta quarta-feira, dia 12, às 11h30, em Suzano, contra o Fortaleza.



Nossa equipe conversou com o atleta, que está radiante com a nova fase de sua vida e recebendo todo o apoio de seus pais Camila Dantas e Adriano Miranda, familiares e amigos. Confira:

IN – Quando iniciou o seu amor pelo futebol e decidiu que seria sua profissão?

Pedro – Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, dos amigos deles, todo mundo sempre me incentivou. Eu sempre amei jogar bola, é o meu sonho desde criança , iniciei brincando na linha, desenvolvi uma estatura boa e mudei a brincadeira para o gol, mas fui gostando mesmo, pegando amor e graças a Deus cheguei onde estou.

IN – Onde iniciou jogando? E profissionalmente, quando foi?

Pedro – Comecei jogando em 2017 pelo Elosport de Capão Bonito, cidade vizinha de Itapeva. Um grande amigo do meu pai tive bastante contato e me ajudou a iniciar por lá.

IN – Onde joga atualmente e como surgiu a oportunidade de ir para um clube português?

Pedro – Atualmente eu jogo no Resende, clube que me estendeu as mãos e o que precisei eles sempre me deram total apoio, não posso reclamar de nada, somente agradecer. A oportunidade de ir para Portugal foi após ter feito boa atuação na Copinha, tive um destaque nos primeiros jogos, havia olheiros por lá, meu empresário intermediou e deu tudo certo para eu ir.

IN – Qual foi o sentimento quando foi convidado a jogar fora do país? E seus pais, como reagiram?

Pedro – Eu fiquei bastante surpreso e feliz, porque é a primeira vez que algo assim acontece comigo. É um clube de grande expressão, da primeira divisão. Meus pais também ficaram muito felizes, embora seja em outro país, com uma nova cultura, novos costumes, graças a Deus é o que o futebol nos proporciona e vamos ver o que será daqui para a frente.

IN – Qual a mensagem que você deixa para os garotos (as) que estão iniciando no mundo esportivo e que sonham em ser reconhecidos (as) também?

Pedro – Nunca desistam dos seus sonhos. Quando eu comecei até mesmo alguns “amigos” diziam que eu não ia dar certo, que eu era fraco para a profissão, que não teria chance, mas Deus me iluminou e eu estou aqui, batalhando e colhendo o que Deus propôs para mim. Então não desistam jamais!

IN – Qual o seu grande sonho?

Pedro – Meu grande sonho é poder chegar na seleção brasileira, poder defender a nossa seleção, acho que esse não é só o meu, mas de todo atleta. Um dos meus sonhos era jogar em um clube da Europa e graças a Deus estou realizando. Agora é trabalhar para chegar ainda mais longe.

