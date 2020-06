Gestantes são presenteadas com kits maternidade por voluntárias da Casa da Amizade

Cobertor, macacão, meias, fraldas descartáveis e sapatinhos de tricô fazem parte do enxoval doado às futuras mamães

Na manhã desta quarta-feira, dia 3 de junho, enxovais foram entregues para as gestantes assistidas pelo Centro Materno Infantil de Itapeva.

A presidente da Casa da Amizade, Priscilla Piloto explica que as participantes do projeto são as responsáveis pela confecção dos kits maternidade, que são compostos por cobertor, macacão, meias, fraldas descartáveis e sapatinhos de tricô. Há mais de 20 anos, as voluntárias que são esposas dos rotaryanos entregam os enxovais para a comunidade carente de Itapeva.

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, as voluntárias da Casa da Amizade realizam um gesto de amor ajudando as mães, que não têm condições de montar o enxoval de seus bebês.

A secretária de Saúde parabenizou o trabalho realizado pelas voluntárias da Casa da Amizade. “Em nome da Secretaria de Saúde, agradecemos a vocês pela iniciativa, pois trata-se de um programa de assistência às mães carentes do município, que recebem toda a ajuda necessária para o bem-estar e qualidade de vida de suas crianças. “Desejo que todas essas futuras mamães assistidas pelo projeto, tenham um bom parto e sejam muito felizes, pois a maternidade é um dos momentos mais emocionantes que uma mulher possa ter”, explica a titular da pasta.

Também estiveram presentes no evento, o presidente do Rotary Club de Itapeva, Luiz Carlos Piloto e a diretora do Fundo Social de Solidariedade, Joana de Oliveira.