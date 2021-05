Gestantes e puérperas com comorbidades receberão a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Nesta quinta-feira, dia 20, as gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) com 18 anos ou mais, que possuem COMORBIDADES, serão vacinadas contra o Coronavírus.

A vacinação ocorrerá das 12h às 15h30 no Centro Materno Infantil, na Rua Josilo Brisola, n° 726. As gestantes e puérperas que já são atendidas no local serão convocadas pela instituição.

Para receber o imunizante, é necessário levar um documento com foto, o cartão da gestante e o laudo médico/receita médica que comprove a comorbidade.