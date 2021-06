Gestantes e Puérperas (até 45 dias pós-parto) sem comorbidades receberão a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Neste sábado, dia 12 de junho, as gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, serão vacinadas contra o Coronavírus, das 08h às 12h, nos 4 Polos: CS1 (Postão), Jardim Maringá, Vila Aparecida e Parque São Jorge.

Para receber o imunizante é necessário levar um documento com foto, a carteira da gestante (pré-natal) e certidão de nascimento do bebê para as puérperas.

*Para agilizar a vacina, a munícipe pode fazer o pré-cadastro no site vacivida.sp.gov.br