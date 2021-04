GCMs prendem autor de furto em igreja

Neste sábado, 24 de abril, por volta das 7h20, a equipe da Guarda Civil Municipal, deslocou-se em apoio à Call Master após disparo de alarme em igreja no Central Park, onde o autor ao ser surpreendido, evadiu-se sendo acompanhado pelo funcionário da empresa. Feito a abordagem num bairro próximo, foi dada voz de prisão e retornando ao local dos fatos para averiguação. Constatado com o auxílio do pastor, danos na porta e a ausência de uma cortina. Diante dos fatos, as partes foram apresentadas no Plantão Policial, onde o autor ficou à disposição da Justiça.