GCM surpreende veículo conduzido por motorista embriagado

Por volta da 01h15 desta segunda-feira, dia 26 de junho, a equipe da Guarda Civil Municipal abordou um veículo Citroen C-3, pela Rua Irmã Ernestina, o qual era conduzido por um homem, que apresentava sinais de embriaguez. Além disso, o veículo estava com o licenciamento vencido.

Diante dos fatos, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia com apoio do Policiamento Rodoviário, tendo como resultado 0,65 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Sendo assim, foi dada voz de prisão ao condutor examinado e o veículo foi recolhido com o apoio da Polícia Militar.

O condutor foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade após tomar ciência do fato, determinou a prisão em flagrante e arbitrou fiança de R$1.000,00, a qual foi apresentado pelo condutor.