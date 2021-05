GCM surpreende adolescente vendendo drogas

Por volta das 22h40, desta quinta-feira, 13 de maio, a equipe Tática ROMU, em patrulhamento pela Rua Antônio Jesus de Almeida, na Vila São Francisco, já conhecida pela comercialização de drogas, deparou-se com um rapaz mexendo em um portão, o qual ao avistar a viatura, empreendeu fuga, sendo prontamente abordado pelos guardas municipais.

Em sua posse, estava duas pedras de crack e R$ 45,00. No local em que ele estava mexendo, foram encontrados 10 pinos de cocaína, 7 porções médias de maconha e 3 pedras de crack. Indagado, o rapaz assumiu que vendia drogas no local.

Diante dos fatos, foi feito contato com os responsáveis e o adolescente conduzido ao plantão policial, sendo registrado ato infracional de tráfico de entorpecentes e o mesmo liberado para os responsáveis.