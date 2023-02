Uma equipe de Rádio Patrulhamento da Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava patrulhamento preventivo na noite da última sexta-feira (10) nas proximidades do bairro São Camilo, na avenida Higíno Marques, quando os policiais da GCM foram abordados por uma mulher que apresentava diversas lesões e que seu algoz seria seu ex-companheiro e que ele estaria vindo logo atrás.

Sendo assim, os Policiais da GCM tentaram abordar o suspeito que se evadiu para uma área de mata. A equipe solicitou apoio das demais equipes de rádio Patrulha e da ROMU, sendo a vítima foi conduzida para a Unidade de Pronto atendimento a UPA, onde recebeu atendimento médico e posteriormente foi conduzido ao Plantão Policial para registar o ocorrido.

As Patrulhas então continuaram no encalço do suspeito e lograram êxito em localiza-lo já em sua residência, o qual recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial.

A ocorrência foi apresentada ao Delegado de Polícia Judiciária, que após tomar conhecimento dos fatos e analisar a ficha de atendimento ambulatorial da vítima, onde constava escoriações no couro cabeludo, escoriações em extremidades marcas de estrangulamento em pescoço, ferimentos múltiplos em cabeça e membros, ratificou a voz de prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, por em tese o suspeito ter cometido violência doméstica em relação a vítima.

O suspeito foi recolhido a carceragem local onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.