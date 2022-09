A Guarda Civil Municipal de Itapeva, foi acionada por uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU, para prestar apoio no atendimento de ocorrência onde uma pessoa do sexo feminino estaria descontrolada em sua residência em um bairro da cidade. Prontamente duas Patrulhas da GCM se deslocaram para o local informado e lá se depararam com uma mulher totalmente descontrolada e agressiva e que estava de posse de uma arma branca (faca) e ainda ameaçando matar aquele que se aproximasse. Iniciou-se então uma negociação pela Inspetora da GCM, a equipe médica do SAMU com a mulher, para que ele deixasse a faca, porém as negociações não avançaram, devido a mulher não aceitar as ordens dadas pela Policial. Diante dos acontecimentos e tendo em vista que as equipes da GCM tem como prioridade a preservação da vida, acionaram o apoio da equipe especializada de PATRULHAMETO TÁTICO-ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), com a chegada da equipe da ROMU que rapidamente se posicionou dentro dos procedimentos e na formação de choque ligeiro, com uso de escudos e armamento menos letal, iniciaram uma nova negociação e se aproximaram da mulher, onde logram êxito em contê-la e imobilizá-la, retirando de sua posse a arma branca. Com a ação rápida da equipe, a mulher foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para unidade hospitalar para atendimento médico, sendo a ocorrência finalizada com sucesso, onde a integridade física de todos foram garantidas bem como a execução do serviço público.