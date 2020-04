GCM restringe trânsito perto da Caixa Econômica Federal

Na manhã desta quinta-feira (30), a quantidade de pessoas que se dirigiram até a Caixa Econômica Federal para sacar o auxílio emergencial fez com que a GCM de Itapeva precisasse restringir o trânsito na rua da agência bancária.

Nossa equipe esteve no local e verificou que a fila já dobrava o quarteirão pela segunda vez. Carros e motos estavam dividindo o mesmo espaço com as pessoas que estavam na fila e devido a essa situação a Guarda Municipal que está desde o início desta manhã tentando dar suporte aos cidadãos.