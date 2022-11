A Guarda Civil Municipal de Itapeva, no último final de semana, realizava patrulhamento preventivo, através das Equipes RURAL e ROMU no bairro São Roque Areia Branca, quando foi acionada por um cidadão informando que uma mulher e seus filhos de 3 e 6 anos estariam em cárcere privado, pois o companheiro da mulher a ameaçava se caso ela saísse de casa. Diante da gravidade da denúncia, os Policiais da GCM se deslocaram rapidamente para o local informado, sendo que, ao chegarem lá, localizaram a mulher e seus dois filhos, a mulher reportou aos policiais que, vive com seu amásio há 6 anos e que vem sendo alvo de agressões físicas e psicológicas por parte de seu companheiro e que há um mês ele a proibiu de sair de casa, sob ameaças.

Na residência onde estava a família, não foi localizado seu algoz. Porém, foram localizadas gaiolas com 3 pássaros silvestres e também foi localizado um motor de motocicleta, a vítima informou aos policiais que os pássaros e o motor pertenciam ao seu companheiro. A família foi levada em segurança para a casa de outros familiares, onde foram acolhidos. Já os pássaros e o motor foram apresentados no plantão policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária determinou o registro da ocorrência e apreensão dos pássaros e do motor para serem averiguados, os pássaros foram encaminhados posteriormente ao setor de recolha de animais, onde irão passar por avaliação do médico veterinário.

Você mulher que está sendo vítima de violência doméstica – DENUNCIE – Ligue GCM 153 ou 199.