Em mais uma ação de combate ao crime, Policiais da equipe da Ronda Ostensiva Municipal de Itapeva (ROMU) da GCM, recuperou uma motocicleta furtada. Isso porque, na quinta, (19), por volta das 23h40, em Operação de Trânsito realizada na Vila São Francisco, surgiu pela via um veículo tipo motocicleta, ocasião em que o condutor, ao se deparar com a operação, perdeu o controle da direção e caiu ao solo, prontamente a equipe deslocou até o local da queda e constatou que se tratava de um indivíduo conhecido no meio policial, constatado que não estava lesionado e que não era habilitado para condução de veículos automotores, indagado acerca da moto, o mesmo relatou que havia tomado a direção sem autorização do proprietário.

Em seguida, aproximou-se correndo um homem, o qual se identificou como proprietário da motocicleta; narrando que sua motocicleta, teria sido furtada minutos atrás. Disse que tinha deixado seu veículo estacionado em via pública, defronte a um estabelecimento comercial, na Vila Taquari, e adentrou referido comércio, até que, em dado momento, notou que um indivíduo deixava o local com a sua motocicleta, tomando sentido bairro Portal Itapeva, momento em que correu atrás, mas não o alcançou, passando a procurar pelo veículo pelos bairros adjacentes, até que se deparou com a equipe de ROMU, atendendo a ocorrência.

Diante dos fatos, dado a voz de prisão em flagrante e conduzido as partes ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão, após tomar conhecimento dos fatos, deliberou por ratificar a prisão ao autor em flagrante delito, ficando assim à disposição da Justiça e a motocicleta posteriormente devolvida ao seu proprietário.