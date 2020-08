No sábado (08), uma equipe da Guarda Civil Municipal de Itapeva, durante patrulhamento pelo município, logrou êxito em localizar uma motocicleta em uma mata atrás da Escola Ivis Piedade, no Jardim Beija-Flor.

De acordo com os GCMs, a moto tratava-se de produto de furto e foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as devidas providências.

Segundo os guardas, é comum a fiscalização em áreas públicas, visando coibir atos ilícitos.