Na noite de domingo (16), uma Patrulha da Guarda Civil Municipal realizava Ponto de estacionamento e Visibilidade pela praça da Liberdade no Jardim Califórnia, para garantir a segurança do local e inibir atos antissociais. Quando em dado momento, uma pessoa abordou os Policiais Municipais informando que uma residência utilizada por uma empresa ali próximo teria sido alvo de furto.

Enquanto a testemunha descrevia aos Policiais da GCM as características e objetos que o suspeito havia subtraído, a Equipe percebeu que uma pessoa com as mesmas características se aproximava. Prontamente essa pessoa foi abordado e estava com os objetos nas mãos. O suspeito foi reconhecido pela testemunha que também reconheceu os objetos, como sendo aqueles furtados da empresa.

Diante das evidências, os Policiais da GCM deram voz de prisão ao suspeito, o qual foi conduzido junto com os objetos e a testemunha até o Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre os fatos e formar a sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão determinando o registro do auto de prisão em flagrante, determinando a apreensão dos objetos os quais posteriormente foram restituídos à vítima, ficando o suspeito preso e à disposição da Justiça.