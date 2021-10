GCM recupera botijão furtado e captura procurado pela Justiça

Por volta das 22h30, deste domingo (3), a equipe tática ROMU recebeu a denúncia de que dois indivíduos estavam carregando 1 botijão de gás em atitude suspeita pela Rua Buri, na Vila Bom Jesus.

De imediato, a equipe seguiu até o local, logrando êxito em localizar os homens dentro de uma mercearia. Foi feito a abordagem e perguntado sobre o botijão. Um deles confessou ter furtado o objeto e oferecido dinheiro para um jovem que passava na rua para ajudá-lo a levar.

Próximo ao local da abordagem, o rapaz já teria tentando vender o botijão por R$ 80,00. O indiciado confessou também que na parte da tarde, na mesma residência, teria furtado uma churrasqueira de inox e vendido por R$ 20,00.

Conversando com um cidadão, foi apontado o endereço da residência do furto. A GCM realizou contato com a vítima, a qual verificou que estava faltando a churrasqueira de inox e o botijão. Durante pesquisa dos indivíduos na Central, um deles constou em seu desfavor, mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, foi noticiada a ocorrência no plantão policial, onde a autoridade competente ratificou a voz de prisão em flagrante, deixando os indiciados à disposição da Justiça e devolvendo o botijão de gás à vítima.