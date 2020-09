GCM realiza mais uma apreensão de drogas, desta vez no Jardim Guanabara

Nesta segunda-feira, 08 de setembro, por volta da 01h30, a equipe tática ROMU estava em deslocamento para a Central da GCM, pela Avenida Cândido Rodrigues, quando percebeu um indivíduo saindo do Clube de Campo. Ele segurava uma sacola branca, e ao perceber a viatura retornou para dentro do Clube. Pelo horário e atitude suspeita, a equipe adentrou o local para abordá-lo, não sendo possível localizar o indivíduo.

Porém, feito uma varredura pelo local, foi encontrado a sacola branca no pé de uma árvore ao lado do muro do Clube, na qual estavam 04 porções grandes de maconha, pesando 88,6 gramas.

Diante dos fatos, os entorpecentes foram apresentados à autoridade policial, que determinou o registro da ocorrência e apreensão dos entorpecentes.