GCM prende rapaz com 53 pedras de crack

No sábado (22), por volta das 19h45, a equipe tática ROMU em patrulhamento pela Rua Tobias Roque Carvalho, na Vila Santa Maria, deparou-se com dois indivíduos, o qual um entregava algo ao outro, quando ao avistarem a viatura saíram correndo.

Um deles foi acompanhado pela GCM e de pronto abordado. Na revista pessoal foi localizado no interior de sua cueca 53 pedras de crack, e no bolso da calça uma quantia de R$ 10,00 entre células e moedas.

Indagado, o rapaz confessou que estava comercializando os entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido o meliante ao plantão policial, onde a autoridade confeccionou o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, apreendendo o dinheiro e os entorpecentes.