GCM prende mulher com drogas na Vila São Francisco

Nesta terça-feira (25), por volta das 20h30, a equipe tática ROMU em patrulhamento pela Rua Antonio Jesus de Almeida, na Vila São Francisco, deparou-se com uma pessoa entregando algo a um motoqueiro, que ao avistar a viatura, empreendeu fuga.

O motociclista foi prontamente abordado pela equipe e com ele encontrado 02 pedras de crack e 01 porção de maconha.

A GCM também abordou a mulher que havia entregue as drogas ao motoqueiro. Com ela foi encontrado o valor de R$ 89,35, e porções pequenas de maconha em seu bolso.

Foi solicitado apoio de outra viatura com guarda feminino para busca pessoal na mulher.

Após varredura próximo onde ela estava foi encontrado um kit com entorpecentes dentro de uma sacola plástica. Ao ser indagada, ela assumiu a comercialização de drogas no local.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao plantão policial, onde o delegado deliberou o registro da ocorrência, ficando a mulher presa e à disposição da Justiça. O motoqueiro foi liberado sob termo circunstanciado de ocorrência. Foram apreendidos 27 pinos de cocaína, 16 pedras de crack, 7 porções pequenas de maconha, 2 porções médias de maconha e R$ 89,35 em dinheiro.